Сраженной инсультом Хейли Бибер сделали операцию на сердце

Одна из самых красивых моделей мира, предпринимательница, супруга известного артиста Джастина Бибера Хейли Бибер рассказала, что несколько лет назад ее сразил микроинсульт. К счастью, медики смогли оперативно оказать ей помощь, однако в ходе лечения у модели обнаружилась патология сердца. В результате ей провели операцию.

"У меня случилась серьезная проблема со здоровьем. У меня был микроинсульт. Потом я узнала, что у меня врожденный порок сердца, и мне пришлось сделать операцию. Звучит безумно, но они сделали мне разрез, и в тот же день меня выписали из больницы", - сообщила Хейли Бибер.

Модель отметила, что всегда следила за здоровьем, а после микроинсульта и операции стала еще серьезнее относиться к своему состоянию. Хейли сообщила в подкасте Therapuss Джейка Шейна, что регулярно проходит проверки и делает обследования.

Напомним, что модель Хейли Болдуин и певец Джастин Бибер поженились в 2018 году. В 2024 году у пары родился ребенок - сын Джек Блюз. Интересно, что в Сети то и дело ходят слухи о том, что знаменитости на грани развода. Якобы Хейли из последних сил терпит выходки Джастина.

