Послы государств — членов Евросоюза провалили плановую встречу по 20-му пакету антироссийских санкций — Еврокомиссия стремилась принять его к годовщине специальной военной операции.

Как сообщает Reuters, согласовать очередной комплекс ограничительных мер не удалось. Это был последний шанс утвердить санкционный пакет к 22 февраля, когда исполнится четыре года с начала СВО — Брюссель намеревался сделать символический жест, но не преуспел.

Накануне источники Bloomberg рассказывали про острые разногласия между странами Евросоюза в свете инициативы Еврокомиссии запретить морские перевозки российской нефти вместо "потолка" цен на нефть, который оказался малоэффективным. Сомнения у ряда членов ЕС вызвала и оправданность предложенных рестрикций против одного из банков на Кубе.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал, что наша страна как абсолютный рекордсмен в мире по количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями явила миру высочайшую степень устойчивости. Пора признать реалии и выстраивать отношения в ином направлении, призвал президент России.