Садальский обвинил Татьяну Тарасову в падении Аделии Петросян на Олимпиаде: совершила чудовищную ошибку

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх. Россиянка в произвольной программе упала с четверного тулупа и набрала 214,53 балла. Чемпионкой стала американка Алиса Лю.

После оглашения результатов Петросян призналась, что не понимает, почему элемент сорвался. "Прямо перед прокатом получился хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье", — поделилась Аделия.

Почему у фигуристки не получился четверной тулуп, знает актер Стас Садальский. Он убежден, что Аделию "сглазила" легендарный тренер Татьяна Тарасова.

"Перед каждым спектаклем перед выходом на сцену обязательно себе говорю: "С Богом!" Это для меня ритуал номер один. Меня этому мои учителя научили, подобные традиции "есть только в настоящем русском театре, Станиславский "вообще сцену называл храмом". А несведущие говорят: "Ни пуха ни пера!" Это ужасно! Знаменитый тренер Татьяна Тарасова пожелала Адель "ни пуха…." и помянула "черта" и как результат фигуристка упала…" — заявил Садальский.

Актер уверен, что Олимпийские игры очень похожи на театр. Спортсмены выходят на арену и перед тысячами зрителей показывают свои программы, точно также артисты выступают на сцене. Поэтому и приметы у них одинаковые.

"Театр, как известно, храм, но даже в этом храме есть свои ритуалы. Мхатовские старики всегда крестились и выходили на сцену только с правой ноги – это был верный знак, что спектакль пройдет успешно, и никто не забудет текст. Ну а мы перед выходом на сцену говорим: "С Богом!". И обнимаемся. Делайте это. Так вернее. И спокойнее", — заключил Станислав на своей странице в соцсети.

