Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым морем

Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря с дозаправкой в воздухе. Об этом рассказали в пятницу, 20 февраля, в Министерстве обороны России.

Как уточняет оборонное ведомство, продолжительность полета превысила 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Ранее западных обозревателей напугали российские многоцелевые истребители Су-30СМ2, пролетевшие у границ НАТО. СМИ писали, что на борту самолетов наблюдатели заметили вооружение класса "воздух-земля": кассетные бомбы РБК-500 и две управляемые ракеты Х-31. На перехват истребителей были подняты испанские EF-18M.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не усматривает необходимости сбивать нарушившие его воздушное пространство боевые самолеты, если те не представляют непосредственной угрозы.