ВС России освободили за неделю восемь населенных пунктов в зоне СВО

ВС России в ответ на террористические атаки Украины российских регионов нанесли в период с 14 по 20 февраля массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Поражены предприятия украинского ВПК, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады вооружения и пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, за неделю российские войска взяли под контроль населенные пункты Покровка и Харьковка в Сумской области. Подразделения "Южной" группировки войск освободили Миньковку в Донецкой Народной Республике. Части группировок "Восток" и "Днепр" освободили Запасное, Магдалиновку и Приморское, а также Цветковое и Криничное в Запорожской области.

Уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Ударные беспилотники ликвидировали пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS. ПВО сбила 13 управляемых авиационных бомб, 37 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1808 ударных дронов ВСУ.