Мошенники научились красть личные данные через "умные" пылесосы

Злоумышленники научились взламывать "умные" пылесосы: преступники используют уязвимости роутера или подбирают пароль к Wi-Fi, а затем получают доступ ко всем устройствам в сети. Об этом предупредил в пятницу, 20 февраля, специалист по кибербезопасности Сергей Золотухин.

Как отметил эксперт, взлом программного обеспечения "умных" пылесосов — уже давно реальность. Злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения иных целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, но и в дома, где кибербдительность пользователей ослабевает

Золотухин заявил, что определить на глаз, взломали ли хакеры "умный" пылесос, едва ли удастся. Устройство может исправно выполнять свою главную функцию по уборке дома. В то же время хакеры могут получить доступ к персональным данным, а при наличии на гаджете микрофона и камеры — записывать происходящее без ведома хозяина.

Важно осознавать, что "мы вступили в эпоху технически возможной полной прозрачности", в которой безопасность пользователей зависит от их цифровой грамотности и ответственного отношения к "умным помощникам", цитирует специалиста РИА Новости.

