Торговая палата США продвигает снятие антироссийских санкций

Торговая палата США предлагает дать лицензии российским банкам, чтобы они без проблем могли использовать доллары. Это, по замыслу президента организации Роберта Эйджи, должно стать первым шагом к снятию санкций с России.

Выступая на Неделе российского бизнеса, Эйджи заявил, что российские банки хотят использовать доллары, однако это им запретил Вашингтон. И сейчас надо просто вернуть им лицензии на такие операции. Президент американской торговой палаты добавил, что множество компаний из США изучают вопрос, как вернуться в Россию и обращаются за советом в его ведомство.

Эйджи убежден, что сейчас для снятия санкций и возвращения американских компаний в Россию есть шикарная возможность. В то же время, в Москве заявляли, что привилегий для возвращающихся в страну западных компаний не будет, передает РИА Новости.