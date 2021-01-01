Алекс Малиновский показал Лазарева в белоснежном костюме и сделал заявление: "Самое большое счастье"

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский еще пять лет назад были неразлучны. Приятели объездили вместе немало экзотических стран. Но осенью 2021 года Алекс угодил в передрягу – Банк России официально усмотрел в его криптоплатформе признаки финансовой пирамиды. Едва новость об этом облетела соцсети, как Малиновский спешно покинул Россию.

С тех пор Лазарев резко сократил общение с приятелем. Сам Малиновский вскоре вернулся в страну и сосредоточился на семье, криптобизнес он оставил в прошлом. Алекс стал отцом, у него родилась дочь Вера. Малышку артист уже два года воспитывает один. До появления дочери Малиновский объявил о записи альбома и старте концертного тура, но, похоже, рождение ребенка эти планы отодвинуло.

Но, как выяснилось, от творчества певец не отказался, как и от дружбы с Лазаревым. Алекс пишет песни для Сергея. Об этом сам Малиновский заявил в соцсети. Он пришел на концерт друга и был восхищен тем, как Лазарев исполнил его композицию. Алекс опубликовал фрагмент выступления, показав, еще и необычный концертный костюм Лазарева — белоснежные брюки и пиджак с асимметричной длинной полой.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Песня рождается в тишине. Без сцены. Без света. Без зрителей. Просто ты и несколько строк, которые однажды стали чем-то большим, чем просто слова. Для автора — огромная честь и счастье видеть, как его песня выходит за пределы комнаты, в которой она была написана. <…> И вот ты сидишь в зале — один из тысяч. Не как автор. Не как человек “причастный”. А как зритель. И слышишь, как зал поёт твою песню. И в этот момент приходит очень простое понимание: песня больше не принадлежит тебе. Она принадлежит зрителю. И это, наверное, самое большое счастье для автора — стать частью чего-то, что уже не зависит от тебя", — поделился эмоциями Малиновский.

Алекс поблагодарил Сергея за возможность слышать, как его песни "поют тысячи голосов". "Спасибо за веру. И за то, что эта песня теперь живет", — заключил Алекс.