Злополучный лед Байкала: семеро туристов из Китая погибли, пересекая озеро

Восемь туристов из Китая ехали по озеру Байкал на микроавтобусе УАЗ. Недалеко от острова Ольхон водитель то ли не заметил во льду трещину, то ли заметил и попытался проскочить ее на скорости. Но в итоге автомобиль забуксовал и ушел под воду. Спастись удалось только одному туристу. Все остальные - погибли.

"Возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса: оказание услуг, не отвечающих мерам безопасности и повлекших смерть по неосторожности двух и более лиц, а также халатность", - сообщила Карина Головачева, старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи допрашивают в том числе тех, кто должен был отвечать за безопасность на водоеме. На Байкале сейчас в разгаре туристический сезон. Но накануне погода преподнесла неожиданный сюрприз. Был перекрыт абсолютный максимум температуры. Столбики термометров поднялись до 13,8 градуса выше нуля. Скорее всего, по этой причине лед Байкала начал таять и трескаться.

"Весь холод ушел на север Урала и на запад Сибири. Там сейчас аномалия нарастает отрицательная. Там опять холода до минус сорока градусов", - рассказал Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

Камчатку не успела еще оправиться от рекордных снегопадов - теперь треплет сильный ветер. В столице региона ураган снес металлические конструкции, возведенные к Масленице, теперь праздник, скорее всего, отменят. Местный аэропорт не принимает самолеты. Ветер настолько сильный, что сметает весь снег с дороги. При этом видимость - не более пары десятков метров.

Сильные снегопады, прошедшие во многих регионах Центральной России, привели к тому, что на крышах домов скопились огромные сугробы, при сходе снежной массы могут пострадать пешеходы. МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющих компаний и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных мас. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями.

В метеорологической обсерватории МГУ в Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 80 сантиметров - это рекорд за все 72 года наблюдений. Теперь коммунальщикам все это разгребать - в прямом смысле слова. В первую очередь расчищают от снега ключевые магистрали, пешеходные зоны и тротуары. Работы будут идти в круглосуточном режиме. По всему городу дежурят аварийные бригады. На МКАДе и в Новой Москве дежурят тягачи и тяжелые автокраны, которые помогают водителям фур. А немного ослабевший циклон "Валли" ушел дальше на восток.

В Московской области снегопад завалил все лесные тропы, и лоси выходят к людям в населенные пункты, где дороги почищены. Ищут пропитание среди коттеджей и деревенских домов. В соцсетях распространилась информация, что вблизи деревни Крутцы Клинского района Подмосковья в сугробе застрял лосенок и не может выбраться. Активисты его нашли и выяснили: животное просто обнаружило вкусный куст, ветки которого с удовольствием обгладывало. Лосенок здоров и даже немного полноват для своего возраста и времени года.