Страны ЕС за прошлый год собрали почти 5 миллиардов евро на закупку американского оружия для Украины. Больше всего денег перечислили Нидерланды - 200 миллионов. А в текущем году к программе впервые присоединилась Великобритания. Такие данные приводят в офисе главаря киевского режима, параллельно сетуя, что этого недостаточно. На фоне трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта, Зеленский требует у своих западных кураторов все больше оружия и планирует растянуть военные действия ещё на несколько лет.

Репортаж Петра Вершинина