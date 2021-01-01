Стало известно о звонке запаниковавшего Байдена Путину

Экс-президента США Джо Байдена в 2021 году настолько обеспокоили данные разведки, что он в панике позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Разведслужбы тогда заверили американского лидера, что президент России якобы использует ежегодное послание о положении в стране для обоснования военных действий на Украине, пишет The Guardian.

Источники издания утверждают, что Байден в разговоре выразил обеспокоенность, и даже предложил провести саммит в ближайшие месяцы. Однако речь Путина не содержала в себе воинственных элементов. Более того, Минобороны России позже объявило о завершении проверки войск Южного и Западного военных округов и приказало отвести подразделения в пункты постоянной дислокации.

Российский президент по итогам августовского саммита с Дональдом Трампом в Анкоридже согласился, что если бы республиканец выиграл выборы 2020 года, то конфликта на Украине не было бы. Сам Трамп неоднократно заявлял, что украинский конфликт стал результатом фиаско Байдена.