Странные слухи, неудавшийся роман и неожиданный сын: почему Евгений Миронов до сих пор не женился

В жизни Евгения Миронова есть обожаемый сын и две любимых женщины — мать и сестра. Но многим все еще не дает покоя один вопрос — почему актер не женится.

В 1991 году на экраны вышел фильм "Любовь" режиссера Валерия Тодоровского о пронзительном чувстве парня Саши к девушке Маше, которая собралась уезжать в Израиль. Вот тогда широкая публика и обратила внимание на молодого талантливого актера Евгения Миронова.

Вскоре он появился в картине Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор!" о жизни в военном городке, где его герой – молодой лейтенант Володя Полетаев влюбляется в пассию полковника Виноградова Любу, ответившую ему взаимностью. Забавно, что эти фильмы, сделавшие актера известным на весь Союз, получились почти автобиографичными. Миронов в детстве жил в военном городке, учился играть на аккордеоне, а его первая любовь уехала на в Израиль.

Детство Жени проходило как у обычного советского мальчика: отец – водитель, мама работала на заводе электромонтажницей. Жили они в военном городке Татищево-5, хотя родился Евгений в Саратове. В шесть лет у парнишки обнаружили страшную болезнь – туберкулез кости. Если бы не медики и крымские целебные грязи, куда родители регулярно вывозили сына, Миронов мог бы остаться инвалидом.

Мироновы активно участвовали в самодеятельности, и мальчик загорелся – решил стать артистом. Но поначалу пришлось довольствоваться игрой на аккордеоне, который он ненавидел. Гораздо больше ему нравилось танцевать, и конечно, заниматься в драмкружке. Следуя за мечтой, Евгений поступил в Саратовское театральное училище, а окончив его, решил идти дальше. Отправился в Москву, где подстерег знаменитого земляка Олега Табакова у театра и сходу заявил, мол, я тоже из Саратова, учусь на артиста, помогите мне.

Табаков дал наглому парнишке номер телефона, затем устроил просмотр и принял на второй курс Школы-студии МХАТ с испытательным сроком. Понятно, что испытание Женя прошел, и после окончания вуза решил идти в "Табакерку", хотя его звали во МХАТ и в Театр на Малой Бронной. Только двое с их курса удостоились чести быть приглашенными мэтром Табаковым в его театр: Владимир Машков и Миронов.

Быстро строивший карьеру и обретающий известность Евгений Миронов, по воспоминаниям одноклассников и учителей, был неожиданно застенчив в общении с противоположным полом.

"Симпатичный, все время на сцене, так что девчонки его любили, тянулись, писали записки и подкидывали в портфель. Но он был весь в учебе, поэтому только вежливо улыбался в ответ — мол, спасибо за внимание. Даже за ручку ни с кем не ходил, — цитирует "СтарХит" школьную учительницу Миронова Людмилу Мальцеву.

В Саратовском училище Женя сблизился с однокурсницей Машей Горелик. Они могли часами гулять и болтать обо всем на свете. Но потом Мария вышла замуж за другого и уехала с ним в Израиль. Даже став знаменитым актером, Евгений продолжает общаться с подругой детства.

С ростом популярности Миронову начали приписывать романы с партнершами-актрисами – Анастасией Заворотнюк, Аленой Бабенко, Чулпан Хаматовой, Юлией Пересильд, Анной Чиповской. Стоило ему появиться где-то с балериной Ульяной Лопаткиной, молва тут же поженила их. Ходили упорные слухи о том, что Евгений живет с некой Марианной в гражданском браке, и дело идет к настоящей свадьбе. Потом внезапно публика "свела" артиста с Ольгой Слуцкер.

Сам Миронов никогда не комментировал личную жизнь. Лишь иногда своими переживаниями делилась с журналистами мама актера Тамара Петровна. Дескать, все время говорю сыну, когда ж ты семью построишь и внуками меня порадуешь?

Очевидно, вняв просьбам матери Евгений обзавелся-таки наследником. Правда, об этом стало известно лишь, когда мальчику исполнилось два года. А главное, никто не понял, где его мама.

"Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне помогли завести Гарри и Лизу", — выдал как-то секрет один из приятелей Миронова.

С тех пор Евгений периодически появляется на публичных мероприятиях с сыном, которого назвал Петр, в честь своего деда. А также берет его на работу.

Словом, несмотря на дикие сплетни, 59-летний актер живет так, как считает нужным. С выбором Миронова смирилась даже 85-летняя мать, которая остается его самой близкой и любимой женщиной.