Минюст внес в реестр иноагентов НПО "European Youth Forum"

Минюст России расширил реестр иностранных агентов. В перечень включен политолог Александр Кынев*, журналисты Аурен Хабичев* и Владимир Севриновский*, а также юрист Алексей Черемушкин*.

По данным ведомства, Александр Кынев* распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и о политике российского руководства, а также об избирательной системе страны. Севриновский*, Хабичев* и Черемушкин* участвовали в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Решением Минюста в реестр включена иностранная неправительственная организация "European Youth Forum". Она распространяла недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил России и выступала против специальной военной операции на Украине.

____________________________________________

*Лицо, выполняющее функции иностранного агента