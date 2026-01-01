Объем параллельного импорта в Россию достиг исторического минимума

Замглавы Минпромторга России Роман Чекушов сообщил, что объем параллельного импорта в Россию в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил около миллиарда долларов, передает ТАСС.

Уточняется, что это почти в два раза ниже среднемесячного показателя за прошлый год.

Всего же по итогам 2025 года объем параллельного импорта превысил 23,1 млрд миллиарда долларов. То есть примерно 1,9 миллиарда в месяц в среднем.

Объясняя сложившуюся ситуацию, замминистра обратил внимание на то, что собственные производства успешно развиваются, а товары из недружественных стран заменяются аналогами из стран дружественных.