Грузовик с газом взорвался на трассе в Чили: сводки с места ЧП шокируют

В Чили по меньшей мере четыре человека погибли и еще 17 серьезно пострадали в результате взрыва грузовика со сжиженным газом. Трагедия произошла на оживленной трассе в столице страны - Сантьяго.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, машина врезалась в ограждение и перевернулась, в результате чего газ сдетонировал.

Радиус взрыва превысил 150 метров. Огненной волной накрыло более полусотни автомобилей. Из-за повреждения дорожного полотна движение на месте происшествия пришлось полностью перекрыть на несколько часов.