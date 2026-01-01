"Движение первых" проводит грантовый конкурс до 10 марта

До 10 марта 2026 года Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" проводит конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на организацию и проведение конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий.

В конкурсном отборе могут принять участие юридические лица (организации дошкольного, среднего, средне-профессионального, высшего и дополнительного образования, библиотеки, музеи, театры, некоммерческие и иные организации) и индивидуальные предприниматели.

Конкурсный отбор проводится на Портале предоставления мер финансовой поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".