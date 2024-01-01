Запущена регистрация на Международный фестиваль молодежи 2026 года

В Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" Российского общества "Знание" начата регистрация для участия в Международном фестивале молодежи 2026 года.

Крупнейшее молодежное событие 2026 года пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и станет площадкой для встречи молодых людей со всего мира, готовых взять на себя ответственность за будущее планеты. Регистрация будет доступна до 30 апреля на сайте.

Международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников станет частью "семьи" мероприятий Всемирного фестиваля молодежи, начало которым было положено в Сириусе в 2024 году.

В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина о сохранении и развитии наследия ВФМ фестивальные международные мероприятия для молодежи проходят в России ежегодно. Так, в сентябре 2025 года в Нижнем Новгороде прошел Слет Всемирного фестиваля молодежи, который объединил две тысячи участников.