Москвичам рассказали о всероссийском проекте "ЭтноЛаб: акселерация успеха"

Всероссийский проект "ЭтноЛаб: акселерация успеха" является продолжением проекта "ЭтНик: кадры решают", в рамках которого молодые специалисты разрабатывали свои инициативы под руководством наставников и экспертов Ресурсного центра в сфере национальных отношений и Факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участие в новом проекте позволит систематизировать практический опыт проектной деятельности, сформировать инициативы "под ключ" для подачи на грантовые конкурсы и эффективной реализации проектов, развить личностный потенциал и выстроить свое позиционирование как лидера этнокультурного сектора.

Цель проекта: укрепление потенциала этнокультурного сектора через проведение акселерационной программы профессионального и личностного роста молодых специалистов. Всего в проекте три основных этапа.

