Путин заслушал доклад о результатах переговоров в Женеве

Владимир Путин провел совещание Совета безопасности страны. В качестве основой темы заявлено повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны.

Но сначала президент заслушал доклад нашей делегации о результатах переговоров в Женеве. (СНХ)

"Но прежде чем мы начнем обсуждение основного вопроса, я бы попросил наших коллег, которые работали недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией на предмет поиска мирных решений, рассказать, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Мединский. Хотел бы предоставить ему слово, потом коллегам от Минобороны", - сказал глава государства.

Переговоры прошли в Женеве 17 и 18 февраля. Помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми, отметив, что во второй день они длились около двух часов (в первый — около шести).

Ожидается, что новый раунд состоится в ближайшее время.