Генштаб: ВС России осталось пройти чуть более 10 км до города Запорожье

Российские войска находятся в 12 километрах от окраин города Запорожье, подконтрольного ВСУ. Об успехах подразделений группировки "Днепр" сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской уточнил в интервью газете "Красная Звезда", что в настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра. Генерал отметил, что с ноября 2025 года под контроль российских войск на этом направлении перешло 12 населенных пунктов. В их числе крупные узлы обороны ВСУ — Степногорск, Приморское и Малая Токмачка.

Генерал отметил новую особенность боев в зоне проведения специальной военной операции. По словам Рудского, российские войска создают зоны сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров.