Битва за Кубу: останется ли Остров Свободы свободным?

На обычно шумном и веселом острове свободы все меньше причин для радости. Американская блокада Кубы заставляет местных жителей готовить еду на кострах, из-за перебоев с топливом подорожал, а где-то и вовсе пропал бензин. Электричество пока есть, но дают его с перерывами. В Гаване и крупных городах блэкауты короткие – по 4-5 часов. На периферии отключения могут длиться по 12. Штаты не скрывают, что хотят от Кубы полного повиновения и смены режима.

"Мы разговариваем сейчас с Кубой, и Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно надо заключить сделку, потому что это действительно гуманитарная угроза. На Кубе сейчас даже нет авиационного топлива", - заявил Дональд Трамп.

Что происходит на Острове Свободы?

Внутренние авиаперевозки для Кубы неважны, остров небольшой, жители передвигаются на машинах или общественном транспорте. Но вот отсутствие международного авиасообщения серьезно бьет по поступлениям в бюджет. Туризм для Кубы – ключевая статья доходов. Российские авиакомпании регулярно летали сразу в два аэропорта – Гавану и Варадеро. Однако из-за отсутствия авиационного керосина на неделе рейсы были приостановлены. За последние 60 лет такое происходит впервые. Сейчас российских туристов с острова только вывозят. Но тех, кто пока не уехал, местные власти стараются обеспечить всем необходимым для нормального отдыха.

"Мы, конечно, благодарны кубинским друзьям за то, что даже в такой сложной ситуации они помогли нам сделать все, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей для отдыха и пребывания россиян на острове", - сказала Мария Захарова.

По подсчетам экспертов, если поставки топлива на остров не возобновятся, запасов у Кубы хватит примерно на три месяца. Раньше основными поставщиками энергоносителей были Венесуэла и Мексика. Но под давлением Вашингтона обе страны остановили продажи нефти. На этом фоне в Москву прибыл министр иностранных дел Кубы Бруно Паррилья. Он встретился с главой российского МИД. Сергей Лавров предостерег США от дальнейшей эскалации: "Вместе с большинством членов мирового сообщества мы призываем Соединенные Штаты проявить здравый смысл, ответственный подход, воздержаться от планов военно-морской блокады Острова Свободы. И, конечно, категорически отводим надуманные обвинения в адрес России, Кубы, в адрес нашего сотрудничества как якобы создающего угрозу интересам Соединенных Штатов или кому бы то ни было еще".

После встречи с Сергеем Лавровым Бруно Родригеса принял Владимир Путин. Российский лидер заявил о поддержке кубинского народа: "Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного. И позиция нашего Министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно. Что касается двусторонних отношений, они развиваются, развиваются в целом по положительному треку, и, уверен, сегодня у нас будет возможность по всем этим вопросам подробно поговорить".

Глава МИД Кубы поблагодарил Россию за поддержку и напомнил о многолетних дружеских отношениях двух стран: "Мне очень приятно находиться в Москве, учитывая необыкновенную и неизменную солидарность России в отношении Кубы. Отношения между нашими странами закалены временем, взаимной поддержкой, особенно в трудные моменты. Кубинский народ глубоко ценит и любит российский народ. И все эти годы мы рука об руку работаем над различными вопросами международной повестки дня, и особенно над развитием двусторонних отношений, которые представляют для нашей страны огромный приоритет".

Топливный кризис - это приговор?

Переговоры проходили за закрытыми дверями, но эксперты предполагают, что одним из основных вопросов был топливный кризис - на встрече присутствовали представители российского энергосектора.

"Можем пойти навстречу в политической сфере, в сфере гуманитарной помощи, сфере снабжения энергетики. Это три вещи важные для Кубы, из которых самая важная, на мой взгляд, именно третья. Гуманитарную помощь Россия тоже оказывала, оказывает, но для Кубы самое важное - это именно поддержка в сфере обеспечения ее нефтью и нефтепродуктами, потому что Кубе нужно в день, по средним подсчета, примерно, сто десять тысяч баррелей. А обеспечивает она себя примерно сорока тысячами за счет собственных ресурсов", - объяснил Виктор Хейфец, профессор СПбГУ, главный редактор журнала "Латинская Америка".

Россия много лет оказывает Кубе политическую и гуманитарную поддержку. Гавана также получает от Москвы кредиты на хороших условиях. Но сейчас, по мнению экспертов, важнее денег и товаров именно топливо.

"О чем они договорились, пока не озвучивали. Если Россия сможет эту проблему Кубы хотя бы частично разрешить, Кубе гораздо легче будет преодолевать последствия экономической блокады. Хорошо не будет в любом случае, Россия не может полностью обеспечить Кубу нефтепродуктами, но по крайней мере это способность смягчить масштаб давления со стороны США", - добавил Хейфец.

США бьют по всем фронтам

Вашингтон вряд ли будет готов на военную операцию против Кубы, считают эксперты. В том числе и потому, что карибскую республику нельзя сравнивать с некоторыми другими странами региона, где сильны позиции американских спецслужб, а местных чиновников можно подкупить или запугать.

Параллельно с энергетической блокадой Штаты пытаются сыграть на противоречиях внутри Кубы. В американских СМИ появилась информация о тайных переговорах госсекретаря Марко Рубио с внуком и опекуном Рауля Кастро. Якобы на него в Вашингтоне делают ставку как на одного из будущих лидеров Кубы. Впрочем, доказательств таких переговоров нет, зато есть стратегия Трампа – максимально ослабить остров, чтобы спровоцировать народные волнения и смену власти.

Впрочем, у такого подхода есть существенный недочет: кубинцы давно живут весьма скромно, и перебои с электричеством или бензином в среднесрочной перспективе их расстроят, но вряд ли настроят против властей. Тем более, что общество на Кубе весьма подковано политически и понимает, кто истинный виновник их бытовых проблем. Ведь нынешняя блокада – лишь эскалация. В условиях жестких ограничений со стороны большого агрессивного соседа Куба живет со времен революции. Все это, впрочем, не отменяет факта: Гавана нуждается в нашей помощи.

Прогнозы и ожидания

Желание Вашингтона подчинить себе Кубу носит в первую очередь политический характер. Ресурсов в стране мало, а экономика и промышленность, за исключением некоторых отраслей, не в лучшей форме. Но Куба – живое и очень близкое напоминание провала политики Соединенных Штатов вот уже 65 лет. А если чуть глубже копнуть в историю, то и все 250. Еще в 18 веке один из основателей США Джон Адамс называл Кубу естественным продолжением Штатов и заявлял о необходимости захвата острова. Трамп - как популист - отлично понимает политические дивиденды от такого сценария и хочет во что бы то ни стало его реализовать.

Времени на это у нынешнего американского лидера остается не так много. Демократы тоже не в восторге от Кубы, но предпочитают выстраивать с Гаваной диалог, а не шантажировать блокадой. Учитывая близость выборов в Конгресс, после которых Трамп может лишиться поддержки законодателей, есть вероятность, что Остров Свободы свободным и останется.