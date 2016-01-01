Малдер, твой выход: США (возможно) что-то знают об НЛО, но активно скрывают

Барак Обама не хуже Дональда Трампа умеет делать такие провокационные заявления, от которых американцы впадают в шоковое состояние. Вот и в свежем интервью, посвященном президентским выборам аж 2028 года и ближайшим осенним выборам в Конгресс, вдруг речь зашла об НЛО.

"Инопланетяне существуют! Но, я их не видел. И их не держат в "Зоне 51". Там нет никаких подземных сооружений. Если только это не какой-то грандиозный заговор и они не скрыли это от президента США", - сказал Обама.

Истина где-то там

Как и было запланировано, вброс Обамы о существование инопланетян произвел оглушительный эффект. И вот уже несколько дней подряд тема НЛО находится в топе-самых обсуждаемых не только в Америке, но и в Европе. Накал дошел до такой степени, что интервьюеру Обамы даже пришлось встать на защиту экс-президента и попросить его дать пояснения. И Обама не стал тянуть – ответ дал через социальные сети. Но и он публику не успокоил, а лишь запустил вторую волну обсуждения: "Обама прояснил свою позицию – и его ответ стал чрезвычайно популярным. Он сказал: "С точки зрения статистики – Вселенная настолько огромна, что вероятность существования в ней жизни велика. Но расстояния между звездными системами настолько огромны, что шансы на то, что нас посещали инопланетяне, малы". Вот в чем дело, ребята, если вы не такой фанат НЛО, как я, то, наверное, не знаете, что Обама уже во второй раз проговаривается о том, что ему кое-что известно".

На самом деле, Обама проговорился даже не во второй раз. Тема НЛО в его интервью всплывала неоднократно. И каждый раз именно тогда, когда ему необходимо было либо вернуть внимание избирателей, либо отвлечь их от острых и нерешаемых тем, причем не только в экономике. Вот и в этот раз, как утверждают политтехнологи, Обаме задали заранее подготовленный вопрос о пришельцах исключительно с одной целью – чтобы привлечь к скучному интервью внимание молодежи, потому что и ее голоса Демократическая партия надеется получить на ноябрьских выборах в Конгресс.

Инопланетный цирк как форма жизни

Кстати, в этом же интервью Обама критиковал обязательную идентификацию избирателей, которую продвигает Трамп. По мнению экс-президента, нельзя народ принуждать приходить на избирательные участки с удостоверениями личности, потому что такое давление может убить желание голосовать. Конечно, Демократическая партия не отказалась бы и от голосов пришельцев – но этот законопроект, похоже, пока в тайной разработке. В общем, демократический цирк в США уверенно набирает обороты – теперь уже и с привлечением инопланетян.

Кстати, Дональд Трамп в минувший четверг откровения Обамы раскритиковал. Что символично, разговор о внеземные цивилизациях случился в небе – на борту президентского самолета.

"Ну, я не знаю, реальны они или нет. Я могу сказать вам только то, что он выдал секретную информацию, он не должен был этого делать. Он совершил большую ошибку, он взял это из секретных документов! У меня нет своего мнения на этот счет. Я никогда не говорю об этом", - сказал Трамп.

Однако буквально через несколько часов Трамп неожиданно изменил мнение о поступке Обамы. И в своей личной социальной сети написал, что поручит министру обороны начать процесс раскрытия документов, касающихся внеземной жизни: "Основываясь на проявленном огромном интересе, я поручу министру обороны и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и раскрытия правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой и всей другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами".

А если верить конгрессменам-республиканцам, то им вроде как уже даже удалось получить от Трампа разрешение на посещение в Неваде самой засекреченной американской базы - "Зоны 51". Которая по официальным данным, является испытательным полигоном ВВС США, а по неофициальным - это кунсткамера с инопланетянами.

Секреты Пентагона

Конгрессмены много лет пытаются добиться права на проведение расследования по НЛО – хотя бы с позиции контроля за государственными расходами и прозрачностью действий Пентагона. Но, поговаривают, военные не просто так скрывают информацию от Конгресса.

"Я понимаю, почему Пентагон предпочитает держать данные в секрете, есть две причины. Оборонный бюджет в 2026 году составляет почти триллион долларов. И ответственным лицам сложно признать, что мы не может идентифицировать объекты в небе или в океане, поэтому они стараются не распространяться об этом", - считает Ави Лоуб, профессор Гарварда, экс-консультант по науке и технологиям Белого дома.

Более того, Пентагон до такой степени держит в тайне свои секреты, что даже не каждому президенту удается получить доступ к информации о тесных контактах с НЛО.

"У нас есть люди с очень высоким уровнем допуска. И они заявили, что в прошлом США находили экзотические материалы, а затем использовали их для разработки наших собственных технологий и защиты. И эти люди подписали соглашение, согласно которому им грозит тюремное заключение, а в некоторых случаях это может стоить им жизни, если они расскажут об этом", - отмечал Марко Рубио, госсекретарь США.

О высших эшелонах американской власти

Президент Гарри Трумэн про пришельцев только отшучивался, хотя это именно при нем вроде как инопланетный корабль потерпел крушение в Неваде. И президент Дуайт Эйзенхауэр тему НЛО предпочитал держать строго вне публичного поля. А президент Джон Кеннеди получил доступ к материалам об инопланетянах только за 10 дней до своего убийства. Зато президент Ричард Никсон, если верить слухам, любил показывать друзьям трупы пришельцев, хотя официально существование НЛО тоже отрицал.

Президент Джимми Картер документы об инопланетянах все же обещал рассекретить, но в итоге резко изменил решение из-за соображений национальной безопасности. Ну а президент Билл Клинтон и вовсе признался, что на его взгляд ничего сенсационного в тех документах нет. Хотя его супруга - экс-госсекретарь Хиллари Клинтон – напротив, интерес народа к НЛО подогревала. И во время предвыборной гонки 2016 года обещала в случае победы обнародовать все инопланетные тайны – но выборы провалила.

Так что на данный момент самым откровенным – после Обамы - можно считать Рональда Рейгана. И он говорил об НЛО аж с трибуны ООН: "Возможно, нам нужна какая-то внешняя угроза, которая затронет всех! Иногда я задумываюсь о том, как быстро бы исчезли разногласия между людьми, если бы нам пришлось столкнуться с инопланетной угрозой. И я хочу спросить у вас – а нет ли пришельцев среди нас?".

Вопросы без ответов

И этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Ну, или закрытым. Причем - несмотря на огромное количество не только художественных, но и документальных фильмов, а также свидетельств очевидцев, среди которых есть и ученые, и военные. Зато президенты США продолжают использовать тему внеземных цивилизаций для раскрутки своей значимости управления сознанием населения. Рядовым американцам очень нравится слушать сказки, как их стране удалось заполучить суперсилу от друзей из космоса, И за счет этого стать непобедимой на Земле.