Первым ворвался на позиции врага: подвиг младшего сержанта Матейкина

Рядовой Георгий Заверуха, действуя в составе расчёта самоходной артиллерийской установки, во время выдвижения экипажа на огневые позиции заметил приближающиеся вражеские дроны и уничтожил их из штатного оружия. Благодаря его грамотным действиям наши военные нанесли мощный удар по боевикам и обеспечили продвижение российских подразделений в глубину обороны противника.

Младший сержант Егор Матейкин, командир штурмового отделения, во время атаки дронов смог грамотно распределить бойцов по укрытиям и организовать огневое поражение беспилотников. Уничтожив БПЛА, российские военные продолжили движение и неожиданно для врага атаковали его. Егор первым ворвался на позиции противника, ликвидировал несколько неонацистов. И наши штурмовики захватили опорник.