Массированный удар нанесён этой ночью по объектам украинских неонацистов. Сотни мощных взрывов прогремели в Одессе. Поражены склады горючего и подстанции, которые обеспечивали работу вражеских предприятий ВПК. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на террористические атаки Киева на российскую энергоинфраструктуру и гражданские объекты.

На линии соприкосновения критическая ситуация для ВСУ сложилась под Константиновкой. Высокоточные снаряды “Краснополь” уничтожают укрепления киевских радикалов. Далее вступают штурмовые группы. В результате взяты под контроль южные пригороды.