Ночью 21 февраля над Россией сбили 77 украинских беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 77 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись девять регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали на Кубани, в Крыму, Курской, Ростовской, Белгородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Воронежской областях.

Одиннадцать человек пострадали при атаке ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один раненый - в тяжёлом состоянии, сообщил Минздрав региона.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Оренбурга, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Кирова, Чебоксар, Пензы, Саратова и Самары.