Американская фигуристка высказалась о конфликте с Аделией Петросян

Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх. Россиянка в произвольной программе упала с четверного тулупа и набрала 214,53 балла. Чемпионкой стала американка Алиса Лю.

После оглашения результатов Петросян призналась, что не понимает, почему элемент сорвался. "Прямо перед прокатом получился хороший тулуп. Даже заехала, мне показалось, нормально. Только отвлеклась на один момент, потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе. Сережка зацепилась за платье", — поделилась Аделия.

Во время трансляции проката Петросян оператор выхватил реакцию ее соперницы. Когда россиянка упала, американская фигуристка Эмбер Гленн недружелюбно посмотрела в сторону российской спортсменки, а затем ехидно улыбнулась. Гленн не аплодировала и никак не поддерживала Петросян, хотя остальным соперницам улыбалась и старалась подбодрить.

В Сети на 26-летнюю Эмбер обрушилась волна критики. Зрители Олимпиады со всего мира упрекнули фигуристку, мол, негативные эмоции могла бы оставить и при себе. Пришлось американке оправдываться. Гленн заверила, что всего лишь улыбнулась на камеру. Однако добавила, что общение с Аделией у нее действительно не сложилось, но в этом якобы виновата россиянка.

"Я улыбнулась, потому что заметила камеру, которая меня снимала, вот и все. После я дважды попыталась поздороваться с ней, но была проигнорирована оба раза", — заявила спортсменка из США.

Отметим, что Петросян уступила по баллам Гленн. Эмбер заняла на Играх пятое место.