Мозг президента Финляндии Александра Стубба слишком мал для цифр, которыми оперируют Россия и США. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление финского лидера, который усомнился в заключении сделки между Москвой и Вашингтоном.

Как написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X, мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький. Он не может вместить информацию о том, что, по данным The Economist, Москва еще в августе 2025 года подготовила план "величайшей сделки" с США на 12 триллионов долларов. Издание привело эти данные со слов украинского лидера Владимира Зеленского.

Александр Стубб во время интервью TVP World заявил, что якобы "россияне лгут", обещая сделку в 12 триллионов долларов. Между тем Дмитриев и сам назвал информацию The Economist фейком. Глава РФПИ подчеркнул, что речь на переговорах шла о сумме в 14 триллионов долларов.