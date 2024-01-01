Состояние 88-летней Светланы Немоляевой резко ухудшилось

Светлана Немоляева в ноябре 2024 года почувствовала недомогание на съемках ремейка фильма "Буратино". Тогда у звезды советского кино выявили нарушения сердечного ритма. Прошлой весной она перенесла операцию.

После хирургического вмешательства Светлане Владимировне стало лучше. Однако спустя год болезнь снова дала о себе знать. Немоляева пожаловалась на здоровье.

"У меня вчера доктор был, я сегодня плохо себя чувствую. Слабость большая. Это не сезонная болезнь, там свои проблемы – аритмия", — рассказала актриса изданию "Абзац".

Напомним, что в 2011 году Немоляева похоронила мужа Александра Лазарева. Тогда актриса впервые столкнулась с аритмией. Немоляева говорила, что таблетки не помогают купировать приступы, поэтому ей приходится вызывать скорую помощь.

Несмотря на возрастные проблемы со здоровьем, Светлана Владимировна продолжает вести активный образ жизни. Актриса служит в театре Маяковского и принимает участие в съемках очередного фильма.

