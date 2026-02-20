Неожиданный поворот: Суд признал тарифы Трампа незаконными

Верховный суд США в пятницу постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел высокие тарифы по всему миру. Как отмечает CNN, это стало поразительной потерей для Белого дома в вопросе, который занимал центральное место во внешней политике и экономической повестке дня президента.

В решении суда сказано, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Отмечается, что это тот же суд, который в прошлом году неоднократно вставал на сторону президента в серии чрезвычайных постановлений по иммиграции, увольнении руководителей независимых агентств и глубоком сокращении государственных расходов.

Чрезвычайные полномочия, на которые Трамп пытался опереться, по мнению суда, не оправдали себя. По состоянию на 14 декабря федеральное правительство получило 134 миллиарда долларов дохода от введенных Трампом тарифов. Придется ли США возвращать эти деньги, из решения суда непонятно. Сам американский лидер, по словам его окружения, назвал решение суда позором.