Соседов назвал главную ошибку теряющего зрителей SHAMAN’а

Россияне не спешат раскупать билеты на концерты SHAMAN’а. Резкое снижение интереса к артисту было зафиксировано в Волгограде. Выступление Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) в городе на берегу Волги запланировано на конец апреля, но пока в продаже остается большая часть билетов. Хотя еще в прошлом году SHAMAN пел в Волгограде два дня подряд и в зале не было свободных мест.

Продюсер Леонид Дзюник уверен, что интерес к Дронову снизился не просто так. Музыкальный деятель рекомендует певцу изменить свое поведение. Дзюник считает, что нельзя выступать с патриотическими песнями и при этом так часто менять жен, как это делает Ярослав.

Сергей Соседов с этим мнением не согласен. По словам музыкального критика, неправильно связывать низкие продажи билетов с угасанием популярности.

"Это может быть временное снижение из-за того, что артиста уже недавно где-то видели. Это рынок. Здесь должен быть мониторинг. Если люди любят, то любят, если ходят, то ходят", — заявил Соседов.

Эксперт уверен, что главная ошибка SHAMAN’а в неправильной организации концертом. Мол, нужно тщательнее подходить к этому вопросу, не ездить слишком часто в одни и те же города, тогда и народ будет валить толпами.

"Надо правильно концерты организовывать, с правильной ритмичностью и периодичностью. И тогда все будет хорошо. Очень неправильно думать, что плохая продажа билетов означает снижение интереса к артисту. Это неверный посыл. <…> Вы не будете ходить на артиста раз в месяц, даже если вы его безумно любите. А зачем? Вы же недавно были", — объяснил Соседов в беседе с Teleprogramma.org.

