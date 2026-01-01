В Кремле поддержали занявшую 6 место на Олимпиаде Петросян

Российская фигуристка Аделия Петросян стала единственной, кто решился на сложный четверной тулуп в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Милане. Хоть спортсменка и упала во время его выполнения, она каталась великолепно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля поддержал спортсменку после шестого места на Олимпиаде, назвав ее большим молодцом, пишет "Спорт-Экспресс". Песков подчеркнул, что конкуренция оказалась запредельной — это спорт, где не всегда побеждает сильнейший.

Пресс-секретарь Путина поздравил олимпийскую чемпионку Алису Лью, а также выигравших серебро и бронзу японок Каори Сакамото и Ами Накаи. Песков пожелал 18-летней Петросян в следующий раз подняться на пьедестал.