"Трамп, Путин и множество карликов": опубликовано изображение президентов в окружении гномов

Опубликовано изображение российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, окруженных карликовыми европейскими лидерами. Картинка появилась в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет" – так озаглавлена статья, которую предваряет иллюстрация. На картинке представлены российский и американский лидеры, стоящие друг напротив друга. Их окружают карлики с красными колпаками: это президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава кабмина Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Авторы материала отмечают, что европейские страны разделились даже в вопросе предоставления помощи Украине. По мнению авторов, Европа никогда не станет равноправным партнером США из-за низкого уровня обороноспособности, отсутствия последовательной стратегии и политической сплоченности.