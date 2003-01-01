Наташа Королева вступилась за попавшего впросак Тарзана: вот что произошло

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, вместе уже больше 25 лет. Они сыграли свадьбу в 2003 году, а за год до этого стали родителями. Глушко — второй муж Королевой. До него певица несколько лет была женой композитора Игоря Николаева.

Королева все еще без ума от своего Тарзана и в любой ситуации готова постоять за него. Так, на днях исполнительница хита "Желтые тюльпаны" с мужем вышли в свет. Наташа на красной дорожке чувствовала себя, как обычно, уверенно и с улыбкой отвечала на каверзные вопросы. Сергей в это время попал впросак.

К Глушко подошла бойкая журналистка и спросила, может ли он укусить жену за плечико. Тарзан не сразу нашелся, что ответить. "Я милый и не агрессивный", — выпалил в итоге Сергей.

Королева, увидев, что супруг попал в неловкую ситуацию, моментально встала на его защиту. Певица с улыбкой попросила отстать от ее мужа. "Уже достаточно", — коротко и твердо заявила певица.

После этого журналисты сбавили напор и больше каверзными вопросами Тарзана не донимали. Глушко же расслабился и признался, что из‑за плотного расписания ему редко удается отправиться на отдых в компании супруги и сына — Сергей занят выступлениями в антрепризных спектаклях. Его гастроли расписаны на месяцы вперед.

"У меня много гастролей. В перерывах между гастролями куда-то лететь или ехать – не хочу!" — сообщил экс-стриптизер.

