Россия согласилась продлить договор о поставках газа в Сербию

Договор о поставках российского газа в Сербию сроком на полгода будет подписан в ближайший месяц. Как заявил по итогам переговоров в Санкт-Петербурге глава компании "Србиягаз" Душан Баятович, условия соглашения останутся теми же, на которых был подписан предыдущий контракт.

Белград пытается заключить с Москвой длительный контракт на поставки газа, сроком от трех до десяти лет. Однако пока стороны не могут согласовать все условия, приходится утверждать краткосрочные контракты, чтобы не допустить газовый кризис в Сербии.

Заключение контракта между "Газпромом" и республикой осложняет ситуация с компанией "Нефтяная индустрия Сербии". Она попала под американские санкции, так как контролируется российской стороной. Однако сейчас сербская сторона получила от главы "Газпрома" Алексея Миллера заверения о надежности дальнейшего сотрудничества, передает ТАСС.