Туриченко чуть не сорвал выписку жены с сыном из роддома: явился без одежды и денег

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко 9 февраля впервые стал отцом. У 43-летнего артиста родился сын. Радостной новостью певец поделился в соцсетях. Кирилл присутствовал на родах, которые прошли в Москве в частном роддоме. Малыш появился на свет здоровым и крепким.

Сейчас младенец и его мама уже дома. Выписка прошла на днях, и без казусов не обошлось. Новоиспеченный отец едва не испортил торжественную церемонию. Артист опоздал в клинику, а когда туда добрался, понял, что забыл верхнюю одежды и деньги.

Кирилл столкнулся с целой чередой препятствий. После родов Туриченко улетел на гастроли в Казахстан, вернуться в Москву он должен был рано утром в день выписки, но чуть не опоздал на самолет из-за перекрытия дорог. Уже в российской столице певец вновь вынужден был спешить, потому что у его электомобиля села батарейка.

"Перед выпиской дома прорвало трубу, протекла крыша. Потом я был на гастролях, вылетал из Казахстана, но перекрыли трассу до аэропорта... В 07:05 открыли трассу, я доехал, зашел в аэропорт, а девочки сказали: "Вы успели за 4 минуты до того, как мы вас не пустим в самолет"... Туман, снегопад, но мы все-таки вылетели", — рассказал артист.

Но на этом приключения не закончились. В Москве Кирилл остался без автомобиля. "Я ехал в роддом, у меня электрическая машина, и у меня села батарейка. В итоге я добрался в роддом без машины, а когда добрался, понял, что я забыл в машине куртку, а в куртке были кошелек, деньги", — поделился солист "Иванушки International" эфире канала RU.TV.

Жена отнеслась с пониманием к произошедшему, и выписка прошла без скандалов и истерик. Сейчас вся семья Туриченко находится дома и привыкает к новому графику жизни с младенцем.