Венгрия заблокировала выделение ЕС Украине военного кредита в 90 млрд евро

Венгерские власти обеспокоены ограничениями на транзит энергоносителей, считают их угрозой национальной энергетической безопасности. Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба", что вызывает ответные шаги Будапешта.

Правительство Венгрии заблокировало военный кредит Украине в 90 миллиардов евро, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале этого года. Такого исхода можно ожидать в результате последних решений Будапешта.

Еврокомиссия может использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования Украине только при единогласном решении всех 27 государств-членов. Сийярто подчеркнул: Украина не будет иметь доступа к военному кредиту в размере 90 миллиардов евро, пока поставки нефти в Венгрию не возобновятся, передает РИА Новости.