Просили приходить в гости без ребенка: как Светлана Зейналова смирилась с диагнозом старшей дочери

Светлана Зейналова откровенно рассказала о своем отношении к диагнозу старшей наследницы Александры. Журналистка призналась, что переломным моментом в жизни для нее стала "новость", которую ей сообщили 15 лет назад медики.

Оказалось, что двухлетняя Сашенька страдает аутизмом, а значит, нуждается в особом отношении, процедурах и медикаментозной поддержке. Следующим стрессом для матери "проблемного" ребенка стал уход из семьи ее главы — Алексея Глазатова, который так и не смог смириться с диагнозом малышки. В тот момент Светлана осталась с ребенком на руках и осознала, что многие бытовые вопросы за нее на протяжении нескольких лет решал муж, например, оплачивал коммунальные счета.

По словам Зейналовой, Алексей продолжает общаться с Сашей, но одно она уяснила на всю жизнь: нельзя надеяться ни на кого, кроме себя, ведь помощь и поддержка могут испариться в одночасье. Пока Зейналова училась жить с учетом специфических проявлений аутизма, ей пришлось столкнуться с неадекватной реакцией друзей. Поначалу Светлана не афишировала диагноз Александры, но однажды ей просто надоело стесняться собственного ребенка. Журналистка смирилась с особенностью дочери и приняла ситуацию.

Увы, но далеко не все окружение ведущей восприняло ее новую жизнь с пониманием. Подлинным шоком для Светланы стало предложение приятелей — ходить к ним в гости без особенной дочери. Обида телеведущей вскоре сменилась на злость. Как рассказала Светлана, с теми самыми людьми она больше не общается.

Сейчас несмотря на солидную разницу в возрасте, 17-летняя Саша и 8-летняя Вероника прекрасно общаются. Лидером в этих отношениях является младшая дочь Светланы, которая растет настоящей непоседой. Александра же с успехом окончила школу и в прошлом году поступила в колледж. Теперь она изучает графический дизайн.