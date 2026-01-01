Собянин: Строительство и реконструкцию 47 объектов спорта завершат в 2026 году

В 2026 году завершится строительство и реконструкция 47-ми столичных спортивных объектов, в их числе стадион "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова, спорткомплексы "Гольяново" и "Бауманский", ледовый центр "Метеор", сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как добавил глава города, будут обустроены 23 круглогодичные площадки нового формата и 11 флагманских лыжных трасс общей протяженностью порядка 200 километров.

Кроме того, столичные власти начали реализацию проекта по созданию зон отдыха у воды - тоже в новом формате.

Подробности - в посте мэра.