Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл требования Вашингтона к Киеву. Как заявил глава киевского режима в интервью AFP, США, так же как и Россия, настаивают на выводе ВСУ из Донбасса.

Зеленский утверждает, что Украина "определенно" не проигрывает конфликт. Ранее украинский лидер сообщил, что мониторингом прекращения огня, в случае если оно произойдет, будут заниматься США. Он подчеркнул, что это очень важный результат трехсторонних переговоров в Женеве.

Киевские власти подвергаются растущему давлению со стороны администрации Трампа с требованием уступить территорию России. По словам Зеленского, и американцы, и русские говорят: чтобы война закончилась завтра, ВСУ надо убираться из Донбасса.