Многодетным семьям будут сохранять выплаты при превышении доходов до 10%. Такой закон 20 февраля подписал президент России Владимир Путин. Размер единого пособия при этом будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.

В ходе программы "Итоги года" 19 декабря российский лидер раскритиковал ситуации, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном росте их доходов выше порога нуждаемости.

Какие еще законы подписал Владимир Путин:

— Операторы в РФ теперь обязаны отключать связь по требованию ФСБ;

— Вузы обязаны предоставлять отдельные комнаты в общежитиях студенческим семьям;

— Генетические данные россиян запретили массово передавать за рубеж;

— В РФ исключили право банковских платежных агентов проводить идентификацию физлиц;

— Организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать о рисках, а реклама должна будет содержать информацию о том, что азартные игры могут привести к возникновению зависимости;

— В РФ стало возможно предварительное расследование по месту нахождения потерпевших, а не только обвиняемых или свидетелей;

— Для ветеранов боевых действий, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан, предоставляется неоплачиваемый отпуск до 35 дней в год;

— Губернаторы будут нести прямую ответственность за летний детский отдых в регионах.