Трамп ввел торговую пошлину в 10% для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп 21 февраля ввел торговую пошлину в 10% для всех стран мира.

"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно", — написал американский лидер в Truth Social.

Новые пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил 21 февраля Белый дом.

Вчера Трамп заявил о своем разочаровании в Верховном суде, который был против применения президентской администрацией механизма импортных пошлин.

Президент США рассказал, что сохранит при этом в силе тарифы, касающиеся "национальной безопасности".