Место крушения вертолета найдено в Амурской области

Тела трех погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области, сообщили власти региона.

"В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются", — написало правительство Амурской области в своих соцсетях.

На борту находились сотрудники СК и полиции, они возвращались с места происшествия, сообщили вчера в Следственном комитете РФ.

20 февраля вертолет пропал в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области. Он вылетел из лесозаготовительной деляны и пропал в пути следования. На поиски из Благовещенска выехали 42 человека и 14 единиц техники, включая снегоходы и беспилотник.