Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse пожаловался на жесткие требования США по Донбассу.

По его словам, на Россию такое давление не оказывают, "поскольку Киев находится в более трудном положении".

"Американцы и русские говорят, что если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, выйдите из Донбасса", — заявил Зеленский.

При этом он заявил, что Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведывательную информацию "на том же уровне, что и раньше".

Вчера Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссам с США. Глава киевского режима сказал, что эти уступки не должны угрожать суверенитету страны. Он отметил, что Киев "не готов снова и снова получать ультиматумы" от Москвы. Также Зеленский обозвал россиян агрессорами.