Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА за ночь

Ночью 21 февраля дежурными средствами ПВО были перехвачены 77 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:
— 24 БПЛА над территорией Краснодарского края;
— 13 БПЛА над территорией Республики Крым;
— девяти БПЛА над территорией Курской области;
— девяти БПЛА над территорией Ростовской области;
— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;
— пяти БПЛА над территорией Самарской области;
— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;
— трех БПЛА над территорией Саратовской области.
По одному беспилотнику сбили над территориями Воронежской и Волгоградской областей.