Силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА за ночь

Ночью 21 февраля дежурными средствами ПВО были перехвачены 77 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 24 БПЛА над территорией Краснодарского края;

— 13 БПЛА над территорией Республики Крым;

— девяти БПЛА над территорией Курской области;

— девяти БПЛА над территорией Ростовской области;

— восьми БПЛА над территорией Белгородской области;

— пяти БПЛА над территорией Самарской области;

— четырех БПЛА над акваторией Азовского моря;

— трех БПЛА над территорией Саратовской области.

По одному беспилотнику сбили над территориями Воронежской и Волгоградской областей.