ВСУ атаковали Удмуртию: есть пострадавшие

При атаке объекта в Удмуртии пострадали 11 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики. Троих из них госпитализировали, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший - в тяжёлом, ему сделали операцию.

Ночью об ударе по одному из предприятий сообщил глава республики Александр Бречалов. Он не указал, какой объект был атакован. Ещё известно, что ночью 21 февраля в аэропорту Ижевска вводили план "Ковёр".

Утром Минобороны сообщало, что ночью над российскими регионами были сбиты 77 беспилотников ВСУ.