Стало известно о планах Киева использовать Telegram в военных целях

Украинские военные и спецслужбы в скором времени смогут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать её в военных целях. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В августе этого года Роскомнадзор дял борьбы с мошенниками заблокировал звонки в Telegram. На этой неделе ведомство начало замедлять работу мессенджера. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили, но и не опровергли.

Известно, что приложение используется в преступных целях. В России не раз звучали требования к владельцам мессенджера повысить безопасность пользователей, но все обращения остались без ответа.