Владимир Ресин отмечает 90-летний юбилей

Сегодня 90-летний юбилей отмечает Владимир Ресин - человек, который более двадцати лет был главным строителем Москвы и с чьим именем связаны многие знаковые сооружения в столице. Третье транспортное кольцо, мемориал на Поклонной горе, восстановленный Храм Христа Спасителя... Владимир Иосифович и сейчас продолжает трудиться. Советник мэра и депутат Госдумы курирует строительство православных храмов в Москве.

Владимир Ресин по дороге на работу всегда любуется Москвой. Взгляд у него - внимательный и нежный одновременно. За окном - его главные проекты: Храм Христа Спасителя, Поклонная гора, Гостиный двор и Охотный ряд, спасённый во время реконструкции Большой театр. Юбиляр и столица - понятия неразделимые. Он и в 90 продолжает трудиться, чтобы сделать её лучше. Так что единственный способ поздравить лично - зайти в рабочий кабинет.

Несмотря на высокие регалии депутата Госдумы, советника мэра Москвы и патриарха, Владимир Ресин - человек открытый. Признаётся, что его перевезли в столицу из Минска трёхлетним ребёнком. Тогда в неё и влюбился. И хоть с тех пор объездил весь мир, любовь только крепнет.

"Действительно, Москва за последние десятилетия стала, на мой взгляд, одним из самых комфортных городов в мире. И для жизни, и для работы", - говорит Ресин.

Его не зря называют профессором строительных наук. После Горного института - с шахтёрами , метростроителями, бурильщиками. Строил столицу БАМа и олимпийские объекты в Москве. В суровые 90-ые практически без копейки бюджетных средств расселял людей из ветхих пятиэтажек в новое социальное жильё. А ещё помогал разрушенной землетрясением Армении и возводил школу после трагедии в Беслане. Об этом мало кто знает.

Сам Владимир Ресин настаивает: он всю жизнь был членом большой сплочённой команды. А на вопрос "В чём простое человеческое счастье?" отвечает с улыбкой: "Очень мало для счастья надо - с удовольствием идти на работу и с таким же удовольствием возвращаться домой".

Удивительно, но о строительстве Владимир Ресин не мечтал. В восьмом классе вообще хотел стать шофёром. Оказывается, главную роль в выборе профессии сыграла любимая женщина.

"На меня большое влияние оказала жена. Это не значит, что я - подкаблучник. Я своё мнение имею, но влияние – колоссальное", - признаётся юбиляр.

У Владимира Ресина - сотни наград, включая государственные. И удивительная способность - говорить афоризмами. У него даже книги называются коротко и иронично: "Москва в лесах", "Сказал-сделал". Он находит общий язык с любым человеком, решает самые сложные вопросы. А о новых объектах говорит, как о собственных детях: "Объект ввели в эксплуатацию - что-то родилось новое. И я вместе с ними родился".

Так он и обновляется - практически ежедневно. Юбиляр курирует программу реставрации и строительства православных храмов в Москве, не упуская из виду ни один нюанс. Люди ему за это очень благодарны. Они знают: если Владимир Ресин сказал, всё точно будет сделано.