Собянин рассказал о популярности волонтёрской деятельности у москвичей

Более полутора миллионов человек присоединились к столичному проекту "Мосволонтёр" за 12 лет с момента его запуска. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за это время крупнейший ресурсный центр сформировал более двух с половиной тысяч добровольческих корпусов, организовал десятки тысяч мероприятий.

Волонтёры помогали проводить чемпионат мира по футболу, Международную выставку-форум "Россия", патриотические акции в честь 80-летия Победы. Среди популярных проектов: сбор гуманитарной помощи для участников СВО и жителей приграничных регионов "Москва помогает", серия мероприятий "Время добра", а также конкурс "Доброе сердце столицы".