Известные политики и общественные деятели сыграли в хоккей на Красной площади

Масленичные угощения, выступления фигуристов и возможность покататься на коньках на Красной площади. В преддверии Дня защитника Отечества в Москве на ГУМ-катке прошло благотворительное мероприятие, центральным событием которого стал хоккейный матч с участием известных государственных, спортивных и общественных деятелей.

На праздник приехали 30 детей из ДНР и ЛНР, родственники бойцов СВО, а также десятки многодетных семей из разных регионов страны. Акция прошла при участии уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Вырученные средства направят в благотворительный фонд "Страна для детей".