Путин подписал законы об укреплении безопасности России

Владимир Путин одобрил целый ряд законов, которые призваны улучшить жизнь россиян. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Многодетным семьям сохранят выплаты пособий в случае незначительного превышения доходов - не более 10% выше регионального прожиточного минимума. Закон начнёт действовать через 90 дней.

Несколько документов, одобренных президентом, также помогут укрепить сферу безопасности. Теперь операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг абонентам по требованию ФСБ. Ещё одна инициатива устанавливает запрет на передачу генетической информации россиян зарубежным организациям, в том числе филиалам, которые находятся на территории нашей страны.